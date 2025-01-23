Golbol Kadın Milli Takımı, 2024'ün En İyi Takımı Seçildi

Golbol Kadın Milli Takımı, 2024 Yılının En İyi Takımı Seçildi

Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024 yılının en iyi takımı olarak seçildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamada, “2024 yılının en iyi takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından Golbol Kadın Milli Takımımız seçildi. Bu muhteşem başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Paris 2024'te Üst Üste Üçüncü Şampiyonluk

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te elde ettiği altın madalya ile paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.