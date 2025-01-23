DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,17 -0,1%
ALTIN
3.156,11 0,05%
BITCOIN
3.650.046,26 1,9%

Golbol Kadın Milli Takımı, 2024'ün En İyi Takımı Seçildi

Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024 yılının en iyi takımı olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:48
Golbol Kadın Milli Takımı, 2024'ün En İyi Takımı Seçildi

Golbol Kadın Milli Takımı, 2024 Yılının En İyi Takımı Seçildi

Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024 yılının en iyi takımı olarak seçildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamada, “2024 yılının en iyi takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından Golbol Kadın Milli Takımımız seçildi. Bu muhteşem başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Paris 2024'te Üst Üste Üçüncü Şampiyonluk

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te elde ettiği altın madalya ile paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır
3
KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek
4
Ikiz Kız Kardeşlerin Wushu Mücadelesi: Milli Takım Hayali
5
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar
6
Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya
7
Trabzonspor, Edin Visca'nın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor