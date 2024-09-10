Golbol Kadın Milli Takımı'nın Başarısı Los Angeles 2028'e Uzanıyor

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Akıl Almaz Başarısı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Golbol Kadın Milli Takımı'nın Los Angeles 2028'de korunacağını duyurdu. Bu takım, üç paralimpik oyunlarında üst üste altın madalyalar kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Başarının Arkasında Yatırım ve Destek Var

Federasyon Başkanı Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcuyla katıldıklarını, bu nedenle beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti. "Bakanlığımızın sağladığı imkanları etkili bir şekilde kullandık. Sporcularımıza yönelik yatırımlarımız sayesinde en iyi antrenman programları ile en kaliteli malzemeleri temin ettik," diye belirtti.

Kamuoyunun Güvenini Kazandık

Golbol Takımı'nın elde ettiği başarılar karşısında kamuoyunun takıma büyük bir güven duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünyanın en iyi takımı olmak için mücadele eden ülkelerin bizleri yenmek için sıkı bir çaba sarf etmeleri gerekiyor," dedi.

2028 Hedefi ve Altyapı Bilgisi

Yıldırım, Los Angeles 2028 için planlarının hazır olduğunu, genç sporcu kadrosunun A Takım'a geçiş yapacağını belirtti. "Bu kadro, 2028'de yine birlikte mücadele edecek. Hedefimiz, her alanda zafere ulaşmak," şeklinde konuştu.

Sonuçlar ve Gelecek Hedefler

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te İsrail'i 8-3 yenerek altın madalya almayı başardı. Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda yer alan isimler arasında Sevda Altunoluk ve Fatma Gül Güler gibi sporcular da bulunuyor. Türk spor tarihinde paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip olma unvanının sahibi oldular.

Teşekkür ve Kutlama Mesajı

Yıldırım, başarılarının elde edilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililere teşekkür ederek, bu başarıyı görme engelliler camiasına armağan ettiklerini belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.