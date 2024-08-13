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Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 Kadrosu Açıklandı

Paris 2024'te yer alacak Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi. İşte o isimler!

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:32
Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 Kadrosu Açıklandı

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 Kadrosu Açıklandı

Fransa'nın Paris kentinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden alınan bilgilere göre, milli takım bu önemli organizasyonda altı sporcu ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Yola Çıkıyor

Son iki Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te de unvanını korumak için sahada yer alacak. Kadroda bulunan sporcular ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Sevda Altunoluk
  • Sevtap Altunoluk
  • Berfin Altan
  • Fatma Gül Güler
  • Seydanur Kaplan
  • Reyhan Yılmaz

Golbol kadın takımının bu kadrosu, tüm spor severler tarafından merakla bekleniyor. Oyuncular, Paris'te Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için hazırlanıyorlar.

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