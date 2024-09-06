Golbol Kadın Milli Takımı Tarihi Zaferini Filistin Halkına Armağan Etti

Golbol Kadın Milli Takımı Tarihi Zaferiyle Dikkat Çekti

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Sevda Altunoluk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki tarihi şampiyonluğu zulüm gören Filistin halkına adadıklarını ifade etti.

Kaptandan Önemli Açıklamalar

Sevda Altunoluk, finalde İsrail ile oynamanın kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “İsrail karşısında finali, Türkiye ile birlikte Müslüman alemi için de oynadık. Vatan ve bayrağımız için her şeyimizi ortaya koyarız. Üçüncü altın madalyamızla Türk kadınının gücünü bir kez daha gösterdik.” dedi.

Turnuvanın Gol Kraliçesi

Turnuvayı 21 golle tamamlayarak gol kraliçesi unvanını kazanan Sevda, “Bu başarı, istek ve azimle geldi. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Federasyondan Destekleyici İfadeler

Ayhan Yıldırım, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, “Finalde İsrail'i görmek istiyorduk ve bu dileğimiz gerçekleşti. Kızlarımız sadece Türkiye için değil, Filistin halkı için de mücadele etti.” şeklinde konuştu.

Başantrenör Gültekin Karasu'nun Değerlendirmesi

Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu, “Bu tarihi başarıyı kazanmamızda sadece sahadaki ekiple değil, büyük bir destekçi ordusuyla çalışmanın da etkisi var.” şeklinde belirtti.

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk (solda), Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım (ortada) ve Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu (sağda), İsrail'i yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üst üste 3. kez şampiyon oldukları başarıyı Filistin halkına da armağan etti.