Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Golbol Kadın Milli Takımı Tarihi Zaferini Filistin Halkına Armağan Etti

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'teki zaferini Filistin halkına ithaf etti. Kaptan Sevda Altunoluk, tarihi başarıyı vatan sevgisiyle kazandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:42
Golbol Kadın Milli Takımı Tarihi Zaferini Filistin Halkına Armağan Etti

Golbol Kadın Milli Takımı Tarihi Zaferiyle Dikkat Çekti

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Sevda Altunoluk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki tarihi şampiyonluğu zulüm gören Filistin halkına adadıklarını ifade etti.

Kaptandan Önemli Açıklamalar

Sevda Altunoluk, finalde İsrail ile oynamanın kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “İsrail karşısında finali, Türkiye ile birlikte Müslüman alemi için de oynadık. Vatan ve bayrağımız için her şeyimizi ortaya koyarız. Üçüncü altın madalyamızla Türk kadınının gücünü bir kez daha gösterdik.” dedi.

Turnuvanın Gol Kraliçesi

Turnuvayı 21 golle tamamlayarak gol kraliçesi unvanını kazanan Sevda, “Bu başarı, istek ve azimle geldi. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Federasyondan Destekleyici İfadeler

Ayhan Yıldırım, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, “Finalde İsrail'i görmek istiyorduk ve bu dileğimiz gerçekleşti. Kızlarımız sadece Türkiye için değil, Filistin halkı için de mücadele etti.” şeklinde konuştu.

Başantrenör Gültekin Karasu'nun Değerlendirmesi

Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu, “Bu tarihi başarıyı kazanmamızda sadece sahadaki ekiple değil, büyük bir destekçi ordusuyla çalışmanın da etkisi var.” şeklinde belirtti.

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk (solda), Türkiye Görme Engelliler Spor...

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk (solda), Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım (ortada) ve Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu (sağda), İsrail'i yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üst üste 3. kez şampiyon oldukları başarıyı Filistin halkına da armağan etti.

İLGİLİ HABERLER

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...