Golbol Kadınlar 2. Lig Terfi Müsabakaları Bilecik'te Sona Erdi

Organizasyon ve katılımcılar

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen terfi müsabakaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle tamamlandı. Müsabakalara Adana, Ankara, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Aksaray, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Muğla ve Manisa'dan takımlar katıldı.

Yapılan maçlar sonucunda Adana Görme Engelliler Spor Kulübü, Konya Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir üst lig olan 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada golbolun sadece görme engellilere özgü bir spor branşı olduğunu belirtti. Yıldırım şöyle konuştu: "Kadın milli takımımız son olimpiyat, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu oldu. Burada da 2. Lig yükselme müsabakalarına 20 takımımız iştirak etti. Çok güzel müsabakalar izledik. Yetenekli sporcularımızı izleme şansına sahip olduk. Sporcularımızı da bir üst kademeye taşıyacak şekilde performansları ve kamplarla milli takım düzeyine getirmiş olacağız."

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı.

