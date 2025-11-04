Golden Boy 2025: PSG'li Desire Doue ödülün sahibi oldu

20 yaşındaki genç yetenek Avrupa'nın en iyisi seçildi

Desire Doue, Paris Saint-Germain formasıyla gösterdiği performansla Golden Boy 2025 ödülüne layık görüldü. Ödül, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya veriliyor.

PSG ile çeşitli başarılar yaşayan Doue, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

Toplamda 69 kez formasını terleten genç oyuncu, bu maçlarda 19 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

Desire Doue'nun Golden Boy 2025'teki başarısı, onu Avrupa'nın en parlak genç yetenekleri arasına yerleştirirken kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

