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Golsüz Beraberlik: Eyüpspor ve Samsunspor İlk Yarıda Golle Tanışamadı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Samsunspor'un ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçta yaşanan önemli anlar detaylı anlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:25
Golsüz Beraberlik: Eyüpspor ve Samsunspor İlk Yarıda Golle Tanışamadı

Eyüpspor ve Samsunspor Golsüz Beraberlikte İlk Yarısını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta her iki takım da etkili pozisyonlar yakaladı, ancak gol atma başarısını gösteremedi.

Maçın 10. dakikasında Eyüpspor’un atağında, sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşu, kalecide kaldı. İlk tehlikeli pozisyonlardan biri bu oldu.

11. dakikada, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde bulan Claro, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi. 13. dakikada ise, sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunu kaleci Okan Kocuk kontrol etti.

30. dakikada Samsunspor atağında, sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuş az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Eyüpspor, gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu, dar açıdan yaptığı vuruşla yan direkten dönen topla gol şansını değerlendiremedi.

İlk yarının sonunda, her iki takım da gol atma şanslarından yararlanamazken, mücadelede goller gelmedi ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

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