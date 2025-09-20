Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de Başladı — 187 Sporcu Kapadokya'da

Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de başladı; 5 ülkeden 187 sporcu Kapadokya'nın zorlu parkurlarında yarışıyor. Akşam Ürgüp'te ödül töreni düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:31
Nevşehir'de düzenlenen Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu start aldı. Yarışta 5 ülkeden 187 sporcu ter dökecek.

Start ve katılımcılar

Sporcular, yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi. Yarışın startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve il protokolü verdi.

Güzergah ve zorluk

Parkur, sporcuları Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil ve Damsa üzerinden geçirerek tekrar Mustafapaşa'daki bitiş noktasına ulaştıracak. İnişli çıkışlı rotalar, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın peribacaları, doğal kaya oluşumları, vadileri, yerleşim yerleri ve tepelerini kapsıyor. Sporcular, beş farklı kategoride en iyi derece için mücadele edecek.

Organizasyon ve ödül töreni

Etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Yarış kapsamında akşam Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

