Görele Belediyespor, Süper Lig'de Kırşehir'i Geçti

Görele Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında büyük bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Görele Belediyespor, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.

Çekişmeli Bir Maç

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, ilk yarıyı 19-18 önde kapatan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başardı. Maç, her iki takımın da gösterdiği yüksek performansla oldukça çekişmeli geçti.

Bu sonuçla birlikte Görele Belediyespor, ligdeki puanını artırarak üst sıralar için iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

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