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Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 Yenerek Galip Geldi

Görele Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:15
Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 Yenerek Galip Geldi

Hentbolda Haftanın Maçı: Görele Belediyespor, Yenimahalle'yi Geçti

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 14. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele, Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynandı.

İlk Yarıda Görele'nin Üstünlüğü

Maçın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü. Takım, farkı açarak maçı 39-30’luk skorla kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Görele Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirmiş oldu.

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