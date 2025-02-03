Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 Yenerek Galip Geldi

Hentbolda Haftanın Maçı: Görele Belediyespor, Yenimahalle'yi Geçti
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 14. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele, Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynandı.
İlk Yarıda Görele'nin Üstünlüğü
Maçın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü. Takım, farkı açarak maçı 39-30’luk skorla kazanmayı başardı.
Bu galibiyetle birlikte Görele Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirmiş oldu.