Görkem Öcal, Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Son 16'da Elendi

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Sonuçlar

Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde katılan milli sporcu Görkem Öcal, son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.

İlk Tur Başarısı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen bu önemli organizasyonda, Görkem ilk turda Yeni Zelanda'dan August Xiaoyu 4-0 mağlup ederek başarıyla geçti.

Son 16 Turuna Veda

Ancak Görkem, son 16 turunda Güney Kore'den Lee Seungsoo ile karşılaştı ve bu mücadelede 4-2'lik bir skorla elenerek turnuvaya veda etti.

Görkem Öcal'ın bu performansı, genç yaşına rağmen göstermiş olduğu azim ve yetenek ile dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.