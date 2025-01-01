Görkem Öçal, Dünya Sıralamasında 6'ncı Sırada!

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, 15 yaş altı kategorisinde dünya 6'ncılığına yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) bugün yeni dünya sıralamasını duyurdu.

Öçal, daha önce 13 yaş altı tekler Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir sporcu olarak, bu yeni başarısıyla 2025'te düzenlenecek Dünya Masa Tenisi (WTT) turnuvalarına isme özel davet hakkı kazandı. Ayrıca, 15 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonalarında seri başı olma avantajını da elde etti.

Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Gökmen Öcal, konuyla ilgili olarak, "Sıkı ve planlı çalışmamızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takım sporcusu Görkem, Türk masa tenisi tarihinde 15 yaş altı kategorisinde elde ettiğimiz en iyi dereceye ulaşarak ITTF dünya 6'ncılığına yükseldi. Şimdi hedefimiz dünya ilk üçüne girmek" şeklinde açıklamalarda bulundu.