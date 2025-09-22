Görkem Öçal, Romanya'da ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefiyle Gidiyor

Görkem Öçal, Romanya yolunda: Hedef ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluk

14 yaşındaki milli masa tenisçisi Görkem Öçal, 23-30 Kasım tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek ITTF Dünya Gençler Şampiyonasına bireysel ve takım müsabakalarında şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Haberi Suna Şahin aktarıyor.

Başarılarla dolu bir sezon

Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü’nde yetişen Görkem, bu sezon elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Şubat ayında Katar’da düzenlenen WTT Gençler Contender Doha organizasyonunda 15 yaş altı çiftlerde Kenan Kahraman ile birinci oldu. Temmuz ayında Çekya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonasında bireysel ve takım müsabakalarında gümüş, çiftlerde ise bronz madalya kazandı.

Aynı ay Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde de tek erkeklerde bronz madalya elde eden Görkem, kazandığı madalyalarla moral buldu ve gözünü Dünya Gençler Şampiyonası’na çevirdi.

Hazırlıklar ve hedefler

Hazırlıklarını kendisini 5 yaşında masa tenisiyle tanıştıran antrenör babası Gökmen Öçal ile Adana’da sürdüren milli sporcu, turnuvadan bireysel ve takım müsabakalarında ilk sırayla dönmeyi amaçladığını belirtiyor.

Görkem, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak gerçekten çok iyi hissettirdi. Takım olarak çok iyi hazırlanmamızdan dolayı bu başarı geldi. Takım arkadaşlarımla çok iyi performans sergiledik. Bu madalyayı kazanmak için çok konsantreydim ve elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştım. Kendimle gurur duyuyorum."

Romanya'dan başarıyla döneceklerine inandığını ifade eden Görkem, "Romanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'mi en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyorum." diye konuştu. Genç sporcu, spora yeni başlayanlara "çok çalışın" ve "hiç pes etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Baba-antrenörden değerlendirme

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yıldız Erkek Milli Takımlar Sorumlusu da olan antrenör Gökmen Öçal, oğlunun disiplinli bir sporcu olduğunu vurguladı. Öçal, Görkem'in gelişiminde federasyon ve kulübünün desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı sporcu ve antrenör ilişkisiyle yürütüyoruz. Bence başarılı olma sebeplerimizden bir tanesi de biz baba oğul kimliğimizi masa tenisi arenasına girdiğimiz zaman bırakmamız." dedi.

Gökmen Öçal, ITTF Dünya Gençler Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü ve milli sporcunun turnuvada madalya kazanacağına inandığını ifade etti.