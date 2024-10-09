Görme Engelli Halterciler Kazakistan'da 13 Madalya Kazandı

Milli Takım Başarısı: 13 Madalya

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular büyük bir başarıya imza attı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen etkinlikte, milli takım 5'i altın toplam 13 madalya kazandı.

Sevil Uslu'dan Etkileyici Performans

Organizasyonun ikinci gününde, kadınlar 90 kiloda yarışan Sevil Uslu, squat kategorisinde 85 kilo, bench press'te 55 kilo, deadlift'te ise 90 kilo kaldırarak toplamda 230 kilo ile şampiyon oldu. Bu başarıyla master yaş grubunda da birinci olarak, toplamda 5 altın madalya elde etti.

Meltem Tırıklı ve Bircan Şimşek'in Başarıları

75 kiloda mücadele eden Meltem Tırıklı, bench press kategorisinde 62.5 kilo ile gümüş madalya kazanırken, squat'ta 85 kilo ve deadlift'te 120 kilo kaldırarak toplamda 267.5 kilo ile bronz madalya elde etti.

Ayrıca +90 kiloda yarışan Bircan Şimşek, bench press ve squat'ta 70 kilo, deadlift'te 80 kilo ile toplamda 220 kilo kaldırarak 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu, milli sporcuların bu muazzam başarısını duyurarak, gelecekteki şampiyonalar için daha fazla destek almayı umuyor.