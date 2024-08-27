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Görme Engelli Judocudan Olimpiyat Altını İçin Hedef Büyüklüğü

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024'te altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:45
Görme Engelli Judocudan Olimpiyat Altını İçin Hedef Büyüklüğü

Görme Engelli Judocudan Paris Hedefi

Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar, 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

Fransa'nın Paris kentinde yarın başlayacak olan oyunlarda J1 kategorisi 48 kiloda mücadele edecek olan Ecem, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde son kampını gerçekleştirdi.

15 Yıllık Spor Kariyeri

Ecem Taşın Çavdar, 15 yıldır sporun içinde olduğunu belirterek, "Daha önce iki defa olimpiyatlara katıldım. Tokyo'da sakatlığım nedeniyle sonuç alamadım. Ancak Rio'da üçüncülük elde ettim. Şu anda tekrar dönüş yapmış durumdayım." dedi.

Önemli Başarılar

Uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiğini de hatırlatan Ecem, "Dünya ve Avrupa ikinciliğim var, Grand Prix'de şampiyon oldum. Bu sefer kendimi oldukça hazır ve şampiyonluğa yakın hissediyorum. Amacım orada bayrağımızı dalgalandırmak." şeklinde konuştu.

Yoğun Çalışma ve Hedefler

Çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü vurgulayan Ecem, "Son hazırlıklarımız mükemmel gidiyor. Şu an son evrelere yaklaşmış durumdayız, açıklarımız kalmadı. Eğer heyecanımızı kontrol edebilirsek, finalde olacağız. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu ve buna çok yakınım. Sakatlığım olmadığı sürece mükemmel bir şekilde çalıştım." ifadelerini kullandı.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla...

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

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