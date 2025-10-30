Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası: IBSA'dan Türkiye'ye Övgü

IBSA Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Mersin'deki şampiyonada Türkiye'nin organizasyon ve kapsayıcılık başarısını övdü.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:30
Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası: IBSA'dan Türkiye'ye Övgü

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası: IBSA'dan Türkiye'ye Övgü

SERKAN AVCİ - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin organizasyon başarısı ve engelli sporculara sunduğu olanaklar nedeniyle övgü aldı.

IBSA yetkilisi Türkiye organizasyonunu değerlendirdi

Revazashvilo, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile IBSA iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonu takip ettiğini belirtti. Şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini ve turnuvaya 3 kıtadan 100'den fazla sporcu katıldığını vurguladı.

Revazashvilo, organizasyonla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Bu organizasyonu Türkiye ile konuştuğumuzda olumlu cevap aldığımız için çok memnun olmuştuk."

Hazırlık, iletişim ve ev sahipliği

Müsabakaların Mersin'de, 2 Kasım'a kadar devam edeceğini hatırlatan Revazashvilo, sporcuların burada performanslarını test edeceklerini söyledi ve ekledi: "Sporcular derslerini iyi çalışıp çalışmadıklarını burada test edecekler. Güneşin altında, harika atmosferde yarışmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin tüm iş birliğine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Tüm hazırlıkları zamanında yapan, iletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz. Türkiye bunlardan biri olduğu için çok mutlu ve heyecanlıyız."

Kapsayıcılık ve erişilebilirlik örneği

Revazashvilo, Türkiye'nin engelli sporculara yönelik uygulamalarını öne çıkararak, "Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek. İlerleyen yıllarda bu iş birliğini devam ettirmeyi çok istiyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi için en önemli araçlardan biri spor. Türkiye bunu hakkıyla yapan, engelli bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlayan bir ülke oldu. Bunun için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Şampiyonanın detayları

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da başladı. Turnuvada Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu madalya için mücadele ediyor. Milli takım adına 8 sporcunun yarıştığı şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

Mersin'de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu...

Mersin'de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nı takip eden IBSA Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yakup Sekizkök: Galatasaray ve Türk Basketbolu İçin Yeni Hedefler
2
Trabzonspor, Filipe Augusto'yu Karşılıyor: Genç Yıldız Trabzon'a Geldi
3
Muaythai ve Boks Türkiye Şampiyonu Bengisu Karakoç'un Hedefi Dünya Şampiyonluğu
4
Manchester United'dan 100 Bin Kişilik Yeni Stat Projesi
5
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Türkiye'de İyi Hakemler Var'
6
Milli Buz Patenciler Estonya'da Avrupa Şampiyonasında Piste Çıkıyor
7
Mersin Spor'dan Tarihi Zafer: Uzatmalarda 111-108

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı