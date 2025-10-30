Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası: IBSA'dan Türkiye'ye Övgü

SERKAN AVCİ - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin organizasyon başarısı ve engelli sporculara sunduğu olanaklar nedeniyle övgü aldı.

IBSA yetkilisi Türkiye organizasyonunu değerlendirdi

Revazashvilo, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile IBSA iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonu takip ettiğini belirtti. Şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini ve turnuvaya 3 kıtadan 100'den fazla sporcu katıldığını vurguladı.

Revazashvilo, organizasyonla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Bu organizasyonu Türkiye ile konuştuğumuzda olumlu cevap aldığımız için çok memnun olmuştuk."

Hazırlık, iletişim ve ev sahipliği

Müsabakaların Mersin'de, 2 Kasım'a kadar devam edeceğini hatırlatan Revazashvilo, sporcuların burada performanslarını test edeceklerini söyledi ve ekledi: "Sporcular derslerini iyi çalışıp çalışmadıklarını burada test edecekler. Güneşin altında, harika atmosferde yarışmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin tüm iş birliğine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Tüm hazırlıkları zamanında yapan, iletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz. Türkiye bunlardan biri olduğu için çok mutlu ve heyecanlıyız."

Kapsayıcılık ve erişilebilirlik örneği

Revazashvilo, Türkiye'nin engelli sporculara yönelik uygulamalarını öne çıkararak, "Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek. İlerleyen yıllarda bu iş birliğini devam ettirmeyi çok istiyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi için en önemli araçlardan biri spor. Türkiye bunu hakkıyla yapan, engelli bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlayan bir ülke oldu. Bunun için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Şampiyonanın detayları

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da başladı. Turnuvada Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu madalya için mücadele ediyor. Milli takım adına 8 sporcunun yarıştığı şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

