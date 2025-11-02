Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Mersin'de Sona Erdi — Türkiye 5 Altınla 4. Sırada

Mersin’de düzenlenen şampiyonada Türkiye 5’i altın toplam 14 madalya ile organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:52
Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Final Gününde Rekabet Yüksek

Şampiyonanın dördüncü gününde final müsabakaları yapıldı. Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya adına 100'den fazla sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil etti.

Disiplinler ve Türkiye'nin Başarısı

Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakalarda "bench press", "squad" ve "deadlift" disiplinlerinde madalya mücadeleleri yürütüldü. Organizasyonda Türkiye, 5'i altın, 1'i gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı. Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Madalyalar ve Sıralama

Şampiyonadaki ülke madalya dağılımı şu şekilde kaydedildi: Ukrayna (29 altın, 12 gümüş, 2 bronz). Rusya (tarafsız ülke) (24 altın, 15 gümüş, 4 bronz); her iki ülke de toplam 43'er madalyaya ulaştı. Türkiye (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz — toplam 14), Gürcistan (5 altın, 2 gümüş, 3 bronz — toplam 10) ve Kenya (2 altın, 6 gümüş, 7 bronz — toplam 15) turnuvada öne çıkan diğer ülkeler oldu.

