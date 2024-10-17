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Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Tamamlandı

2023 Türkiye Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Adana'nın zaferiyle sona erdi. Gülşah Aktürk gol kraliçesi oldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:08
Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Adana

Kocaeli'de düzenlenen 2023 Türkiye Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası, başarıyla sonuçlandı. Bu yıl, ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı organizasyon, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edildi.

6 Kulüp ve 56 Sporcu Katıldı

Federasyonun açıklamasına göre, bu yıl 6 kulüp ve toplam 56 sporcu ile gerçekleştirilen şampiyonada, Adana Görme Engelliler Spor Kulübü, çıktıkları 5 müsabakada 4 galibiyet alarak şampiyon oldu. Kulübün futbolcusu Gülşah Aktürk, attığı 6 gol ile "gol kraliçesi" unvanını elde etti.

Dereceye Giren Takımlar

İkinci sırayı, 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü aldı. Aynı puana sahip olan Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü ise averaj ile üçüncü olarak tamamladı.

Milli Takım Oyuncuları Belirlendi

Federasyon yetkililerinin gözetiminde yapılan şampiyonada, 2025 Dünya Şampiyonası’nda yer alacak milli oyuncular ile milli takıma katılabilecek yeni yetenekler belirlendi.

Ödüller Törende Sahiplerini Buldu

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu tarafından verildi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Özellikle şampiyon olan Adana, ikinci Çankaya ve üçüncü Yukatel Denizli kulüplerini başarılarından dolayı kutluyorum.” dedi.

Gelecek İçin Destek Sözleri

Ayhan Yıldırım ayrıca, kadın sporculara daha fazla imkân sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı ve organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

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