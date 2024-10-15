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Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de gerçekleşen Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası, görme engelli kadın sporcular için tarihi bir anma niteliği taşıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:55
Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de Tarihi Şampiyona Başladı

Türkiye'nin ilk tamamen görme engelli kadın sporcularının katıldığı futbol şampiyonası, Kocaeli'de start aldı. 

80 Sporcu, 6 Kulüp ile Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen bu özel organizasyonda, Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübü’nden toplam 80 sporcu yarışacak. 4 gün sürecek şampiyonada sporcular, birincilik için kıyasıya bir mücadele verecekler.

Federasyondan Önemli Açıklamalar

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonun ilk kez düzenlendiği konusunda bilgi verdi. Tanrıkulu, 2025’te yapılacak dünya şampiyonasına hazırlık sürecinde olduklarını belirtti: "Umut ediyorum ki buradan seçilecek kızlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek ve birçok başarılı sonuca imza atacaktır."

"Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar" sloganı ile yola çıkan Tanrıkulu, bu organizasyonun 1 yıldır planlandığını ve umut ettiklerini belirtti. "Buradan seçilecek milli takımımızın, dünya şampiyonasında kupayı Türkiye’ye kazandıracağına inanıyorum. Özellikle kadın futbolunun desteklenmesi bizim için çok heyecan verici," dedi.

Kadın Futbolunun Geleceği İçin Kararlılık

Tanrıkulu, kadın futbolunun gelişmesi için Türkiye'nin kendisine biçilen rolü üstleneceğini vurguladı. "Kadın futbolu için bu organizasyon Türkiye’de bir ilktir. Dünyadaki birçok ülkeye göre bu organizasyona önden başlamış olmak bizi çok mutlu ediyor, uluslararası arenada da ışık tutma görevini üstleniyoruz. Bu konuda daha farklı mutluluk ve heyecan yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

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