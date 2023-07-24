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Gözlemci Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

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Gözlemci Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak
Gözlemci Murat Ilgaz, İzlanda ve Danimarka arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Gözlemci Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Gözlemci Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uefa Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İzlanda'nın Kopavogur şehrindeki Kopavogsvöllur Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak müsabaka Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar tarafından yönetilecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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