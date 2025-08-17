DOLAR
Göztepe 0-0 Fenerbahçe: Stoilov'dan hücum uyarısı

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı; Stoilov savunmayı överken hücumda yakalanan fırsatları değerlendirme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:43
Göztepe 0-0 Fenerbahçe: Stoilov'dan hücum uyarısı

Göztepe 0-0 Fenerbahçe: Stoilov'dan hücum uyarısı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Stoilov'un değerlendirmesi

Stoilov, son iki maçta savunma anlamında iyi olduklarını ve gol yemediklerini belirterek, "Önde de yakaladığımız fırsatları kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Savunma anlamında da aynı zamanda daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum."

Basın toplantısında maçın iki takım için de zorlu geçtiğini ifade eden Stoilov, 1-2 tane net fırsat yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Rakiplerine kaleye yakın bölgede gol fırsatı vermediklerini aktaran teknik direktör, "Son dakikalarda rakibimiz bir penaltı kaçırdı." ifadelerini kullandı. Maç genelinde takımın organizasyonunu kurduğunu ve yüksek hırsla mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı.

Hücumda özgüven eksikliğine dikkat çekerek, "Sadece hücumda daha özgüvenli olmalıydık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ön bölgede oynayan ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor."

Son olarak savunma performansına dair Stoilov, "En yüksek potansiyelimize henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum. Çok iyiyiz dersek savunma anlamında o zaman bir sonraki maçla ilgili bende kuşkular uyanmaya başlar. Kesinlikle çalışmaya devam edeceğiz ama savunma anlamında evet iyi bir iş çıkardı bugün takımımız. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde gerçekten çok etkili oyuncuları var. Onlara karşı takım halinde çok iyi savunma yaptık ve bu savunmayı sadece gerideki oyuncularımızla stoperlerimizle kalecimizle yapmadık. Aynı zamanda orta sahalarımız santrforlarımız takım halinde bu savunmayı gerçekleştirdiler."

Stoilov, ayrıca her gün daha iyi olmak için çalıştıklarını ve "Hücumdaki potansiyelimizi de kesinlikle arttırmamız gerekiyor." dedi. Lis'in performansına ilişkin soru üzerine Göztepeli oyuncuların her zaman kendini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

