Göztepe, 10 Futbolcuyla Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu itibarıyla sözleşmeleri biten Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a, ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür edildiği ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledikleri belirtildi.