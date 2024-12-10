Göztepe, 100. Yıldönümü İçin Logo Tasarım Yarışması Başlattı

Göztepe, Asırlık Tarihini Kutlamak İçin Logo Tasarlatıyor

Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki yıl kutlayacağı 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir logo tasarım yarışması başlattığını duyurdu. İzmir'in çeşitli başarılarıyla tanınan temsilcisi, bu özel logo için taraftarlarının yaratıcılığından yararlanmayı hedefliyor.

Taraftarlar Tasarım Yapacak ve Oy Verecek

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sarı-kırmızılı camianın tarihini ve gelecek vizyonunu yansıtacak logonun, taraftarlar tarafından tasarlanacağı belirtildi. Göztepe, bu adımıyla taraftarlarının kulüple olan bağını bir kez daha güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada, “En büyük değerimiz olan şanlı armamızın yanı sıra, 100. yılımızı temsil edecek logomuzu taraftarlarımız tasarlayacak, yine taraftarlarımızın oylarıyla belirlenecek” ifadesine yer verildi. Kulüp, bu kararın tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak taraftarların katılımının önemine dikkat çekti.

Tasarım yapmak isteyenler, http://goztepe.org.tr/sen-tasarla adresinden başvuruda bulunabilir. Yarışmaya katılmak için son tarih ise 23 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Seçilecek logoyu tasarlayan kişiye, 35 bin lira ödül verileceği duyuruldu.