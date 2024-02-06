Göztepe 27 yaşındaki Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattı
Takımların transfer süreçleri devam ediyor! Göztepe transferi gerçekleştirdi! tüm detaylar haberimizde.
Yükselme çabası gösteren Göztepe yeni transferini duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
Türkiye 1. Lig takımlarından Göztepe 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde Ramon Pascal Lundqvist ve Heliton transferlerini tamamlayan Göztepe 27 yaşındaki genç başarılı orta saha futbolcusu Turgay Gemicibaşı transferini şu sözlerle duyurdu;
'1996 doğumlu orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yla 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Avusturya takımlarından SK Austria Klagenfurt forması taşıyan Turgay Avusturya kariyerinde 42, Avusturya 2. Liga kariyerinde 53, Süper Lig kariyerinde 6 karşılaşması var. Göztepe'mize hoş geldin diyoruz, şanlı formamızla oyuncumuza başarılar diliyoruz.'