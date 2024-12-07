Göztepe 3-1 Adana Demirspor: Stoilov İddialı Açıklamalarda Bulundu

Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1'lik Skorla Geçti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının genç oyunculardan kurulu olduğunu ve her maçta yüksek seviye ve hırsla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Galibiyeti Hak Ettik

Stoilov, yaptığı açıklamada, "Sahada daha iyi olan ekip olarak galibiyeti hak ettik. Golü daha erken bulma şansımız vardı. Pozisyonlar ürettik ama Adana Demirspor da şanslar buldu. Bu noktada hırs ve motivasyon seviyemiz yeterince yüksek değildi," ifadelerini kullandı.

Taraftarların Önemi

Maçta taraftar desteğinin eksik olduğunu belirten Stoilov, "Bugün cezalı olan taraftarlarımız vardı. Federasyonun ceza politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbol, taraftarlarla güzelleşiyor. Daha farklı cezalar bulmak lazım," dedi.

Daha Dinamik Olmalıyız

Göztepe'nin daha iyi performans sergilemesi gerektiğinin altını çizen Stoilov, "Oyuncularımın kazanmak için daha istekli olmalarını istiyorum. Dinamizm bizim için çok önemli. Bazı oyuncularımdan tam olarak memnun değilim," şeklinde konuştu.

Sakatlık Problemi ve Genç Oyuncular

Sakat oyuncu sayısına da değinen Stoilov, "Belki bazı pozisyonlarda genç oyuncuları değerlendirebiliriz. Orta saha ve hücum hattında eksiklerimiz var, ancak savunmada rotasyon yapabileceğimiz oyuncular mevcut. Şaka yollu, bazen bir stoperi bile ön bölgeye çekmemiz gerekebilir," diyerek takımın durumu hakkında detaylar verdi.