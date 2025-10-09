Göztepe 3-1 ile Çeyrek Finalde | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Göztepe, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 18:31
Göztepe 3-1 ile Çeyrek Finalde | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Göztepe 3-1 ile Çeyrek Finalde | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

3. Grup maçında İzmir temsilcisi Bahçelievler'i mağlup ederek üst tura çıktı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi, grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe ile Bahçelievler Belediyespor...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe ile Bahçelievler Belediyespor Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Göztepeli oyuncular sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe ile Bahçelievler Belediyespor...

İLGİLİ HABERLER

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turuna Yükseldi
2
Hesap.com Antalyaspor Çift İdmanla Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı Ülker'de Ağırlıyor — Avrupa Ligi 3. Hafta
4
Milli Kick Boksçu Sinem, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor
5
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası Antalya'da başladı
7
Bodrum Ticaret Odası Destekli 13. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında