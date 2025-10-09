Göztepe 3-1 ile Çeyrek Finalde | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
3. Grup maçında İzmir temsilcisi Bahçelievler'i mağlup ederek üst tura çıktı
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi, grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe ile Bahçelievler Belediyespor Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Göztepeli oyuncular sevinç yaşadı.