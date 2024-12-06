Göztepe, Adana Demirspor Maçına Odaklandı

Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek olan Göztepe, bu önemli maç için hazırlıklarını büyük bir titizlikle tamamladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular pas ve taktik çalışmalarına yoğunlaştı. Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan bu çalışma, takım ruhunu pekiştirme ve stratejik planlamalar için önemli bir fırsat oldu.

Göztepe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. Bu kritik maçı ise hakem Ali Şansalan yönetecek.