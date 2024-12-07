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Göztepe, Adana Demirspor'u Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:17
Göztepe, Adana Demirspor'u Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Yenerek İç Sahadaki Şampiyonluğunu Devam Ettirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek kendi evinde art arda 6. galibiyetini elde etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelede Göztepe, ilk yarıda 39. dakikada Juan Santos da Silva ve 42. dakikada Romulo Cardoso'nun golleriyle 2-0 üstünlük sağladı.

İkinci yarının başında Göztepe'nin 52. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazanmadı. Ancak 59. dakikada David Tijanic sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. Adana Demirspor, 88. dakikada Abat Aimbetov'un golüyle farkı 2'ye indirse de mücadele 3-1 sona erdi.

Evinde Kalp Kıran Performans

Göztepe, iç sahadaki 7. maçında toplamda 17 gol atıp, 6 gol yemiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda sadece Fenerbahçe karşısında 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

gol Sevinçleri ve Kırmızı Kartlar

Göztepe'de Romulo, bu sezonki 6. gol sevincini yaşarken, Juan ve Tijanic de 3. gollerine ulaştı. Djalma Silva'nın iki asist yaptığı karşılaşmada, Ogün Bayrak 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sezon Göztepe, ikinci kez kırmızı kartla takımını eksik bıraktı; ilk kez de Anthony Dennis, Trabzonspor maçında benzer bir durumla karşılaşmıştı.

Maç öncesinde TFF Lisans Kurulu'ndan 3 puan cezası alan Adana Demirspor, 15. haftaya kadar ligde galibiyet elde edemedi.

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