Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü

Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Başakşehir maçı hazırlıklarını 5'e 2 ve 10'a 10 çalışmalarıyla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:16
Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü

Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde 10'a 10 oyun gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

Maç Bilgileri

Sarı kırmızılar, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı (671 gün sonra)
3
Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım
4
Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü
5
Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Mauro Icardi'nin başarısı dünyayı salladı: Övgü yağdırdılar
7
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar