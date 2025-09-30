Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde 10'a 10 oyun gerçekleştirerek idmanı tamamladı.
Maç Bilgileri
Sarı kırmızılar, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek.