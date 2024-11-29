Göztepe, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Başakşehir Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışması ve ardından taktiksel oyun gerçekleştirerek maç öncesi formlarını artırdı.

Göztepe, bugün hava yoluyla İstanbul'a seyahat edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Maç Bilgileri

Maç Tarihi: Yarın

Başlangıç Saati: 19.00

Hakem: Çağdaş Altay

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.