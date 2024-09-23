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Göztepe, Bellona Kayserispor Karşısında İlk Yarıda Rahat Bir Üstünlük Sağladı

Göztepe-Bellona Kayserispor maçı ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:02
Göztepe, Bellona Kayserispor Karşısında İlk Yarıda Rahat Bir Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'nin Başarısı

6. haftasında oynanan Göztepe ile Bellona Kayserispor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe, Djalma Silva'nın taç atışıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Solet'in kafayla indirdiği topta, Taha'nın vuruşuyla takım 1-0 öne geçti.

15. dakikada, Juan'ın pasıyla ceza sahasına giren Romulo, ağları havalandırdı fakat VAR kararıyla gol iptal edildi. Pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada, Ramazan'ın pasıyla sağ çaprazdan şutunu çeken Nazon'un vuruşu Kaleci Lis tarafından kurtarıldı.

İlk yarının sonlarına doğru, 45+3. dakikada Göztepe, Tijanic'in ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Onurcan'ın uzaklaştırmak istediği topu Juan tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.

İlk devrenin sonunda Göztepe, 2-0'lık bir avantajla soyunma odasına gitti. Mücadele ikinci yarıda da devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşması öncesi Göztepeli taraftarlar stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşması öncesi Göztepeli taraftarlar stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşması öncesi Göztepeli taraftarlar stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşması öncesi Göztepeli taraftarlar stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Issac Solet (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (10) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Isaac Bomawoko (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Isaac Bomawoko (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Isaac Bomawoko (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Isaac Bomawoko (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Isaac Bomawoko (94) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Mehdi Bourabia (solda) mücadele etti.

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