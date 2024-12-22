DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.366.376,77 1,76%

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçti! - Trendyol Süper Lig 17. Hafta

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:09
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçti! - Trendyol Süper Lig 17. Hafta

Göztepe'den Etkileyici Performans

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 3-0

Maçın Öne Çıkan Anları

Müsabakanın 64. dakikasında Romulo'nun ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Grbic'te kaldı. 68. dakikada ise sağ çapraz pozisyonda Muhammet Taha Şahin'in sert şutu, kaleci Lis tarafından iki hamlede kontrol edildi.

Hızla gelişen bir Göztepe atağında, 70. dakikada Romulo'nun pası ile buluşan Tijanic'in şutunu Grbic başarılı bir şekilde engelledi.

71. dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic’e aktardı. Tijanic’in vuruşunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-0.

78. dakikada Göztepe, skoru 3-0’a taşıdı. Tijanic’in kullandığı serbest atışta penaltı noktasına yakın Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Grbic, Romulo ile çarpıştı ve oyuna devam edemedi. Grbic, saha içinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çaykur Rizespor, oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic'in yerine Tarık Çetin'i sahaya sürdü.

Müsabaka, Göztepe'nin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Göztepe, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifa Etti
2
Göztepe'nin Galibiyeti ve Teknik Direktör Stoilov'un Açıklamaları
3
Trabzonspor Başkanı Doğan, Eski Başkanlara Plaket Takdim Etti
4
Esenler Erokspor-Bandırmaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya Karşı İki Değişiklikle Sahaya Çıktı
6
İlhan Palut: "Daha Çok Mücadele Eden Kazandı"
7
Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Yendi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı