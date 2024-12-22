Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçti! - Trendyol Süper Lig 17. Hafta

Göztepe'den Etkileyici Performans

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 3-0 Maçın Öne Çıkan Anları Müsabakanın 64. dakikasında Romulo'nun ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Grbic'te kaldı. 68. dakikada ise sağ çapraz pozisyonda Muhammet Taha Şahin'in sert şutu, kaleci Lis tarafından iki hamlede kontrol edildi. Hızla gelişen bir Göztepe atağında, 70. dakikada Romulo'nun pası ile buluşan Tijanic'in şutunu Grbic başarılı bir şekilde engelledi. 71. dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic’e aktardı. Tijanic’in vuruşunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-0. 78. dakikada Göztepe, skoru 3-0’a taşıdı. Tijanic’in kullandığı serbest atışta penaltı noktasına yakın Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Grbic, Romulo ile çarpıştı ve oyuna devam edemedi. Grbic, saha içinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çaykur Rizespor, oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic'in yerine Tarık Çetin'i sahaya sürdü. Müsabaka, Göztepe'nin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Göztepe, ligdeki iddiasını sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.