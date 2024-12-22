Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Yenerek Galibiyet Serisini 7 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig'de, Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 3-0'lık net bir skorla galip geldi. Bu sonuç, Göztepe’nin iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkarttı.

İlk Yarının Önemi

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, Göztepe 25. dakikada Novatus Dismas Miroshi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ise, 71'inci dakikada David Tijanic farkı 2'ye yükseltti. 78. dakikada tekrar sahne alan Miroshi, maçtaki üçüncü golü atarak takımını 3-0'lık sonuca taşıdı.

Puan Durumu

Bu galibiyetle birlikte Göztepe, puanını 28'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Öte yandan, Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

İzmir'de Kayıplar Yaşanmadı

Göztepe, bu sezon İzmir'de art arda 7. galibiyetini alarak iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Galatasaray ve Rams Başakşehir ile iç sahada mağlubiyet yaşamazken, tek puan kaybını Fenerbahçe ile oynanan 2-2'lik maçta yaşadı.

Miroshi'nin İlk Golleri

Göztepe'nin galibiyetinde önemli rol oynayan Miroshi, bu maçta attığı ilk iki golle sarı-kırmızılı formayla ilk gollerinin sevincini yaşadı. Tanzanyalı futbolcu, kariyerindeki ilk golünü 2021-2022 sezonunda İsrail'de Liga Leumit formasıyla kaydetmişti. Ayrıca, Tijanic’in bu maçtaki iki goldeki asisti ve 2-0'lık golü ile ligdeki sezonun 4. golünü attığı belirtildi.