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Göztepe, Corendon Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Alanyaspor karşısında 1-0'lık avantajla ilk yarıyı tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:09
Göztepe, Corendon Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında gerçekleşen Corendon Alanyaspor ile Göztepe maçının ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor'un İlk Yarındaki Çabaları

Maçın 29. dakikasında Alanyaspor, sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Yusuf Özdemir'in pasıyla buluşan Balkovec, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Mateusz Lis topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

35. dakikada, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği başka bir atakta, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Göztepe'nin Golü

Maçın 45. dakikasında Göztepe öne geçmeyi başardı. Sol kanattan yapılan atakta, Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topa Kubilay Kanatsızkuş kafasıyla vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu, Heliton değerlendirdi ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Bu sonucun ardından ilk yarı Göztepe'nin 1-0'lık avantajıyla tamamlandı.

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