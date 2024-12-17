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Göztepe'de Taha Altıkardeş'in Göz Çukurunda Kırık Tespit Edildi

Göztepe'nin futbolcusu Taha Altıkardeş'in sağ göz çukurunda kırık belirlendi; ameliyat durumu tedavi sonrası netleşecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:40
Göztepe'de Taha Altıkardeş'in Göz Çukurunda Kırık Tespit Edildi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Taha Altıkardeş'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan kontroller sonucunda, Taha'nın sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edildi.

Ameliyat Durumu Beklemede

Göztepe Kulübü, altı oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili bilgiler vererek, Taha Altıkardeş'in ödeminin azalmasının ardından ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verileceğini ifade etti. Bu gelişme, futbolseverler ve Göztepe taraftarları arasında endişelere neden oldu.

Diğer Oyuncuların Durumu

Ayrıca, takımda Juan’ın sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edilerek tedavisine başlandığı bildirildi. David Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet gibi diğer oyuncuların tedavilerinin de sürdüğü bilgisi verildi.

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