Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar Adnan Süvari Tesisleri'nde Yapıldı

Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışmaları yaptı. Bu bölüm sonrasında ise takım, taktik antrenmanına geçiş yaptı.

İstanbul'a Gidiyorlar

Göztepe oyuncuları, bugün İstanbul'a giderek kampa girecekler.

Maç Detayları

Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak olan Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Turgut Doman düdük çalacak.