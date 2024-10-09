Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Eyüpspor ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında, Göztepe 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu önemli karşılaşma öncesindeki hazırlıklarına başladı.

Teknik Ekibin Yönlendirmesiyle İlk Antrenman

Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü oynadığı maçta Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra 3 günlük bir izin yaptı. İzin sonrası, ilk antrenmanlarını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştiren futbolcular, Eyüpspor maçı için yoğun bir tempoya girdi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması ve top kapma çalışmaları yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen oyun ile sona erdi.

Göztepe, Eyüpspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak için elinden geleni yapıyor. Takımın hedefi, ligin 9. haftasından galibiyetle ayrılmak.