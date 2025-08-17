DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Göztepe-Fenerbahçe 0-0: Taha Altıkardeş "Galibiyet için çıktık, nasip olmadı"

Taha Altıkardeş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 biten maç sonrası galibiyet arzusunu ve gençlere güven çağrısını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:49
Göztepe-Fenerbahçe 0-0: Taha Altıkardeş "Galibiyet için çıktık, nasip olmadı"

Göztepe-Fenerbahçe 0-0: Taha Altıkardeş "Galibiyet için çıktık, nasip olmadı"

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin defans oyuncusu Taha Altıkardeş, maçın ardından gazetecilere konuştu.

Taha, Göztepe'de alışık oldukları bir atmosferde Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarını, tribünlerin çok coşkulu olduğunu ve taraftarların her maçta kendilerine çok önemli destek verdiğini söyledi.

"Bugün galibiyet, 3 puan için çıktık sahaya. Her zaman öyle çıkıyoruz ama nasip olmadı"

Taha, sahada taraftar desteğiyle karakterlerini yansıttıklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlar için artık daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Hakem kararlarına ilişkin olarak Taha, "Kırmızı kartlar saha içerisinde olan şeyler. Yani hakem kararı. Saygı duyuyorum her zaman. Kırmızı kartlar, sarı kartlar bunlar normal şeyler." ifadelerini kullandı.

Taha Altıkardeş, genç Türk oyunculara güvenilmesini isteyerek, takımda çok yetenekli gençlerin olduğunu da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk İnan: Futbolcularımın Emekleri Karşılığını Alamadı | Kocaelispor 0-1 Samsunspor
2
Bayegan Pendik Spor Kulübü, 2025 İş Bankası Satranç Süper Ligi Şampiyonu
3
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Başladı
4
Corendon Alanyaspor 4 Yeni Oyuncusunu Kandırdı
5
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1'le Geçti
6
110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri Kars'ta Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar