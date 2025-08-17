Göztepe-Fenerbahçe 0-0: Taha Altıkardeş "Galibiyet için çıktık, nasip olmadı"

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin defans oyuncusu Taha Altıkardeş, maçın ardından gazetecilere konuştu.

Taha, Göztepe'de alışık oldukları bir atmosferde Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarını, tribünlerin çok coşkulu olduğunu ve taraftarların her maçta kendilerine çok önemli destek verdiğini söyledi.

"Bugün galibiyet, 3 puan için çıktık sahaya. Her zaman öyle çıkıyoruz ama nasip olmadı"

Taha, sahada taraftar desteğiyle karakterlerini yansıttıklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlar için artık daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Hakem kararlarına ilişkin olarak Taha, "Kırmızı kartlar saha içerisinde olan şeyler. Yani hakem kararı. Saygı duyuyorum her zaman. Kırmızı kartlar, sarı kartlar bunlar normal şeyler." ifadelerini kullandı.

Taha Altıkardeş, genç Türk oyunculara güvenilmesini isteyerek, takımda çok yetenekli gençlerin olduğunu da sözlerine ekledi.