Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Stanimir Stoilov’un yönetiminde oyuncuların performansı gözlemlendi.

Son Antrenman Detayları

Antreman sırasında öncelikle ısınma hareketleri yapıldı. Ardından sarı-kırmızılı takım, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Rasmus Ankersen ve onursal başkan Mehmet Sepil, antrenmanı yerinde takip ederek oyuncuların motivasyonunu artırdı.

Yeni Transferlerin Durumu

Ayrıca Göztepe’nin yeni transferleri Juan Santos da Silva ve Malcolm Bokele'nin lisanslarının çıktığı öğrenildi. Bu iki oyuncunun da Fenerbahçe maçında sahada olmaları bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen (sağda) ve onursal başkan Mehmet Sepil (sol 2) de takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen (sağda) ve onursal başkan Mehmet Sepil (sol 2) de takip etti.