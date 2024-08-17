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Göztepe ile Fenerbahçe Maçından Öne Çıkanlar

İkinci hafta mücadelesinde Göztepe ve Fenerbahçe arasında oldukça dikkat çekici anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:02
Göztepe ile Fenerbahçe Maçından Öne Çıkanlar

Trendyol Süper Lig'de Notlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleştirilen Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, her iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerinde önemli değişiklikler yaptı.

Göztepe'de Değişiklikler

Bu sezon ilk iç saha maçını oynayan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Yalçın Kayan'ın yerine Doğan Erdoğan, Nazım Sangare'nin yerine ise Lasse Nielsen sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Üç Yenilik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk hafta Adana Demirspor'u mağlup ettikleri karşılaşmaya göre kadrosunda 3 değişiklik yapmayı tercih etti. Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Youssef En Nesyri forma giydi.

Yangınlar Unutulmadı

Her iki takım da, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen yangınları unutmamak adına sahaya anlamlı pankartlarla çıktı. Göztepeli futbolcular, "Doğa bizim, sorumluluk hepimizin, Geçmiş olsun güzel İzmir'imiz" yazılı pankartla sahaya çıkarken, Fenerbahçe oyuncuları da "Geçmiş olsun güzel İzmir" ifadesini taşıyan bir pankartla mücadele etti.

Önemli İsimler Maçı İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, olimpiyatlarda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz ve Göztepe Spor Kulübü cimnastikçisi Ferhat Arıcan, Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, karşılaşmayı yerinden takip ettiler.

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