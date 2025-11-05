Göztepe, Kasımpaşa Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Göztepe, 8 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasıyla bu kötü seriyi bitirmeyi amaçlıyor.

Takımın genel durumu

Ligin 11. haftası itibariyle 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 19 puan toplayan İzmir ekibi, sıralamada 5. sırada yer alıyor. Sezona güçlü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmedi ancak bu serinin ardından 2 maç üst üste mağlubiyet yaşadı. Geçen hafta Gençlerbirliği’ni mağlup ederek yeniden çıkış yakalayan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, iç sahada şu ana kadar 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Deplasman karnesi

Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan Göztepe; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ancak elde edilen galibiyetlerin her ikisi de sezonun ilk deplasman maçlarında geldi ve son 4 dış saha maçında takım puan çıkaramadı. Deplasmanda oynanan 6 mücadelede 7 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Özellikle son 3 deplasman maçında sadece 1 gol atabilen Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında hem galibiyet özlemini gidermeyi hem de hücumdaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Efkan Bekiroğlu deplasmanda öne çıkıyor

Bu sezon özellikle deplasman maçlarında skor üretmekte zorlanan Göztepe’de Efkan Bekiroğlu öne çıkan isimlerden biri oldu. Fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana kadar toplam 341 dakika sahada kaldı ve bu sürede attığı 2 golle takımına katkı sağladı. Bu gollerin tamamı deplasman maçlarında kaydedildi ve Efkan, dış sahada Göztepe’nin en skorer ismi konumunda bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

