Göztepe, Kayserispor Deplasmanında - Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Göztepe, Kayserispor Deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Maç, İzmir temsilcisinin ligdeki iddiasını sürdürme hedefiyle oynanacak.

Maç Detayları

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, saat 17.00'de başlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcı hakemler ise Erkan Akbulut ve Selim Şenöz olacak.

Kadro ve Eksikler

Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 8 puan ile ligde 3. sırada yer alıyor.

Hazırlıklar Tamam

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular pas, orta ve şut çalışmaları yaptı, taktiksel oyun oynandı. Göztepe, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek ve maça hazır hale gelmeyi hedefliyor.