Göztepe, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol Süper Lig

Göztepe, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayıcı antrenmanlarla sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve devamında pas çalışmaları yapıldı. İlk bölümde takım savunma ve hücum varyasyonları üzerinde dururken, antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Maç takvimi

İzmir temsilcisi, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak ve hazırlıklarını bu maçın taktiğine göre sürdürüyor.