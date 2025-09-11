Göztepe, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol Süper Lig

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Zecorner Kayserispor maçına ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:19
Göztepe, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayıcı antrenmanlarla sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve devamında pas çalışmaları yapıldı. İlk bölümde takım savunma ve hücum varyasyonları üzerinde dururken, antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Maç takvimi

İzmir temsilcisi, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak ve hazırlıklarını bu maçın taktiğine göre sürdürüyor.

