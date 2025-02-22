Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

Göztepe, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci kısımda taktiksel oyunla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Kayseri’ye geçerek kampa girecek.

Göztepe, yarın saat 13.30'da Bellona Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.