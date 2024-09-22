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Göztepe, Kayserispor'u İzmir'de Ağırlıyor

Göztepe, Süper Lig 6. haftasında Kayserispor'u Gürsel Aksel Stadı'nda misafir edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:52
Göztepe, Kayserispor'u İzmir'de Ağırlıyor

Göztepe, Kayserispor ile Karşılaşıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u yarın İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi ve hakem Ozan Ergün maçı yönetecek.

Lig Tatiline Son Vermek İçin İhtiyaç Var

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçiren Göztepe, ligdeki en son maçında 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar sonucunda seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, yarın taraftarlarıyla buluşacak.

Göztepe'nin Durumu

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Göztepe'nin ligde 6 puanı bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı dikkat çekiyor.

Kayserispor'un İhtiyacı Var

Öte yandan, Bellona Kayserispor ilk 4 maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile sahadan ayrılan Kayserispor, Göztepe karşısında mücadele ederek bu olumsuz durumu tersine çevirmek istiyor.

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