Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Geçti: Teknik Direktör Stoilov'dan Değerli Açıklamalar

Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Yenerek Maç Sonrası Sevinç Yaşadı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının gösterdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Son Dakikaya Kadar Mücadele

Stoilov, "Takımımız son dakikaya kadar mücadele etti ve galibiyeti kovaladı. Bu, gerçekten çok değerliydi bizim adımıza" dedi. Başarılı teknik adam, maça ilişkin değerlendirmesinde galibiyette emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sakatlıktan Dönen Oyuncuların Katkısı

İlk yarıda gol atamadıklarını belirten Stoilov, son dakikalarda oyuna giren genç oyuncuların takıma büyük katkı sağladığını vurguladı. "Belki de bu saatte oynamak bizim için biraz garip olabilir ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Konyaspor'a karşı böyle bir galibiyet almak değerliydi. Çünkü Konyaspor da çok organize bir takım, yeni bir hocaları var" ifadelerini kullandı.

Kendi Evinde Kaybetmeme Geleneği

Stoilov, Göztepe'nin uzun süredir kendi evinde kaybetmediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu gerçekten herkes için çok önemli ve değerli. Şimdi önemli olan bu şekilde devam etmemiz. Özellikle evimizde kesinlikle oyunla, belki galibiyetlerle taraftarları mutlu etmemiz gerekiyor" dedi. Takımın taraftar desteğini her zaman hak ettiğini belirten Stoilov, sahada mücadelelerini sürdürmelerinin önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.