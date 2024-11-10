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Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Yenerek İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürdü

Göztepe, Konyaspor'u 2-0 yenerek iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Takım, Gürsel Aksel Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:54
Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Yenerek İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürdü

Göztepe İç Sahada Galibiyetlerine Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Göztepe, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak iç saha mücadelelerinde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise iki takım da uzun süre skoru değiştiremese de, uzatma dakikalarında Göztepe üstünlüğü sağladı.

Hakemin 7 dakika uzatma süresi eklediği karşılaşmada, Göztepe'nin golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romulo Cardoso ve 90+10. dakikada Kuryu Matsuki'den geldi. Romulo, bu sezon toplamda 5. golüne ulaşırken, Matsuki mücadeleye sonradan dahil olup ilk kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu ve Takım Performansları

Bu galibiyetle birlikte Göztepe, 11. maçında 5. kez kazanarak puanını 18'e yükseltti. İç sahadaki bu başarılı performans, sarı-kırmızılı ekibin Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 5. galibiyetini almasını sağladı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Konyaspor, Göztepe karşısında aldığı yenilgi ile 14 puanda kalarak zorlu bir süreçten geçti. Takımın başındaki ikinci maçını oynayan Recep Uçar, ilk yenilgisini almış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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