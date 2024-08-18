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Göztepe Kulübü'nden Fenerbahçe Maçındaki İzinsiz Girişler Hakkında Açıklama

Göztepe Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan izinsiz girişlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:27
Göztepe Kulübü'nden Fenerbahçe Maçındaki İzinsiz Girişler Hakkında Açıklama

Göztepe Kulübü Açıklama Yaptı

Göztepe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları Fenerbahçe maçında yaşanan izinsiz girişler hakkında resmi bir açıklama yayımladı.

Olayın Detayları

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarların izinsiz olarak girmesi, kulüp tarafından büyük bir kabul görmedi.

Açıklamadaki Vurgular

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadyumunda gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Göztepe Kulübü, bu durumun tekrar yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

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