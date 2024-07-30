Göztepe, Kuryu Matsuki'yi Kiraladı

Göztepe'den Yeni Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, genç Japon futbolcu Kuryu Matsuki'yi kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Son olarak FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024/2025 sezonu için Göztepe'nin kadrosuna katılmış oldu.

Kulüpten Açıklama Geldi

Göztepe, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Matsuki, kariyerine yeni bir yön vermek üzere Göztepe'de mücadele edecek ve takımın başarısına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Japonya'nın FC Tokyo ekibinde forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Southampton ekibinde bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yle anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Japonya'nın FC Tokyo ekibinde forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Southampton ekibinde bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yle anlaştı.