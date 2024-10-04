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Göztepe, Net Global Sivasspor Maçına Hazır

Göztepe, yarınki Sivasspor maçından önce son antrenmanını tamamladı. Takım, taktik çalışmasını sahada gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:03
Göztepe, Net Global Sivasspor Maçına Hazır

Göztepe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de yarın, Göztepe evinde Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, sarı-kırmızılı takım son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İdmanda Son Hazırlıklar

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, ardından pas çalışmalarıyla performanslarını artırdılar. İdmanın final bölümünde ise, takımın maç taktiği üzerinde yoğunlaşarak stratejilerini pekiştirdiler.

Karşılaşma Bilgileri

Göztepe ile Net Global Sivasspor arasında oynanacak müsabaka, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan olarak belirlendi.

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